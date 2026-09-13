Представят книга и филм в музея на Благоевград
Книгата „Веда Словена – 140 години по-късно" на Пламен Бочков ще бъде представена днес в Регионален исторически музей – Благоевград. Събитието е от 16...
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Книгата „Веда Словена – 140 години по-късно" на Пламен Бочков ще бъде представена днес в Регионален исторически музей – Благоевград. Събитието е от 16...
Книгата „Веда Словена – 140 години по-късно" на Пламен Бочков ще бъде представена този петък в конферентната зала на Регионален исторически музей – Бл...
Доц. Пламен Бочков, ректор на НБУ - Започва кандидат-студентската кампания на НБУ. Ще има ли нови специалности и нови магистърски програми? - Нов бъ...