33-годишен балчиклия бере душа след пиянска свада
33-годишен жител на Балчик с инициали И. Г. е опериран по спешност във варненската болница „Св. Анна" и е с опасност за живота, след като е бил наръга...
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33-годишен жител на Балчик с инициали И. Г. е опериран по спешност във варненската болница „Св. Анна" и е с опасност за живота, след като е бил наръга...
24-годишен младеж е убит при пиянско спречкване през нощта в Смолян. Като заподозрян за убийството е задържан 18-годишен младеж. Инцидентът е станал м...
Пиян мъж от берковското село Слатина посрещна Великден в ареста, заради скандал, който завършил с бой, съобщават от полицията в Монтана. Й. Н.Г публи...
Пиянска свада за пари между тъст и зет в Хасково завърши фатално за по-младия мъж.Битова драма окървави вход "Б" на улица "Драгоман" 82 във вторник пр...
26-годишен мъж бере душа в сливенската болница след като е бил наръган с нож. Инцидентът е станал в новозагорския квартал Шести след пиянска свада, съ...
Монтана. Мъж от Лом сварил сина си полужив след пиянска свада, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. В 23,30 часа в събота бащата позвънил...
Варна. Пиянска свада завърши с убийство. Поне такава е първоначалната версия, по която работи полицията във Варна. 44-годишен мъж е намерен мъртъв д...