Пияната учителка без книжка една година
Тя получи и година условно с 3-годишен изпитателен срок
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Тя получи и година условно с 3-годишен изпитателен срок
Преподавателката пила до 4 часа сутринта и отишла с кола на работа
Хлапетата били влюбени в Иванова, свирела им на китара
София. Пияната учителка от столичното 130-то СОУ ще бъде уволнена. Това стана ясно по Нова ТВ днес. Освен че ще остане без работа, Илияна Иванова беше...