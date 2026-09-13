Бивш здравен министър избухна: Абе, ти си държавата, бе!
Костадин Ангелов изля гнева си
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Костадин Ангелов изля гнева си
Пиян полицай зад волана загуби съпругата си в катастрофа край Сливен. 39-годишната Пенка В. загина на място на 3 юни вечерта. Инцидентът със семейния...
Разград. Служител на полицията в Кубрат под въздействие на алкохол е блъснал колоездач с личния си автомобил, съобщиха от ОД на МВР - Разград. Инциден...