Наш университет участва в 26-ия Салон на книгата и графиката в Пирот
Проф. Добри Ярков благодари за поканата на организаторите и пожела успех на събитието
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Проф. Добри Ярков благодари за поканата на организаторите и пожела успех на събитието
От вчера се работи по отстраняването на цистерните край Пирот, излезлиа от релси по Коледа
Съобщение от министерството на околната среда и водите
Какво каза Владан Васич
Съветите на консула ни в Ниш
Говори шефът на Дирекция „Аварийна помощ” към Столичната община Красимир Димитров
Защо Еликсир Зорка носи името на жената на сръбския крал Петър Първи
Говори сръбският министър на строителството и инфраструктурата
В града е обявено извънредно положение
Влакът е с български товар, но няма как да се търси отговорност от страната ни
Споделените шопинг турове до Сърбия за по 10 лв. на човек са хит в момента
Хубавата стока свършва по обяд, след това е време за плескавици и пиво Когато на пазара има огромно изобилие от стока, сме свикнали да казваме, че им...
Ще реновира античната си крепост и театъра, ще оборудва с нова апаратура болницата си заедно с Пирот, Враня и Ниш В сряда кметът на Монтана Златко Жи...
Двама български граждани загинаха при жестока катастрофа по пътя Ниш-Димитровград, в югоизточната част на Сърбия, съобщава БГНЕС. При инцидента на ме...
Пирот. Абитуриенти от сръбския град Пирот решиха да се откажат от скъпите дрехи и костюми на абитуриентската си вечер и да дадат тези икономисани пари...
Монтана. През следващия мандат на правителството на ГЕРБ ще отворим границата със Сърбия, за да свържем Монтана с Пирот. Това обеща на среща с избират...
17 ранени при сблъсъка на рейса със сръбски камион