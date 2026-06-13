Бойкот в Пирин Благоевград
Играчите не излязоха на тренировка
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Играчите не излязоха на тренировка
ОФК "Пирин" - Благоевград започна подготовка с 28 футболисти и нова екипировка. Пет са новите имена в тима. По традиция на първата тренировка в понед...
Очаквано бившият футболист на "орлетата" Венко Попов стана шеф в клуба. Той бе избран за председател на Общински футболен клуб "Пирин" на извънредната...
"Пирин" Благоевград се завърна в А група. Тимът би "Бургас" с 4:0 в последния кръг от Б група и така си осигури участие в елита през следващия сезон....