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"Пирин" се завърна в А група

"Пирин" се завърна в А група

"Пирин" Благоевград се завърна в А група. Тимът би "Бургас" с 4:0 в последния кръг от Б група и така си осигури участие в елита през следващия сезон....

30 май | 18:58
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