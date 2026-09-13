Официално: Падна главата на Пипо Индзаги
Филипо Индзаги бе уволнен като треньор на "Милан". Главата на 41-годишния спец пада само година, след като пое поста начело на "росонерите". С кратк...
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Филипо Индзаги бе уволнен като треньор на "Милан". Главата на 41-годишния спец пада само година, след като пое поста начело на "росонерите". С кратк...
Филипо Индзаги чака съдбата си като треньор на "Милан" в Испания. Бившият италиански национал избра Балеарските острови за лятната си почивка. Той оба...
Милано. Очаква се в близките часове Милан да обяви официално назначението на Пипо Индзаги за треньор. Легендата е на среща със Силвио Берлускони и Адр...
Милано. Пипо Индзаги е фаворит за треньорския пост в Милан, пишат медиите в Италия. Шанс за мястото обаче продължава да има и Роберто Донадони. На Бо...
Милано. Бъдещето на Масимилиано Алегри в Милан е под сериозна въпросителна. А фаворит за поста на треньора е Пипо Индзаги твърдят медиите в Италия. "...