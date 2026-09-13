Отиде си пионер в музиката
На 70-годишна възраст
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На 70-годишна възраст
Диригент е Любомир Денев-син, а солисти ще бъдат Мария Павлова (сопран) и Йосиф Славов (баритон)
Той се смята за пионер в инфекциозната медицина
Тъй като сезонът за сеитба на пролетниците наближава, вестник "Стандарт" покани на разговор представител на "Пионер" - една...
Пловдив. Пионерски връзки и други символи от миналото ще бъдат изложени в Регионалния исторически музей в Пловдив. Сбирката се нарича "Социализъм". За...