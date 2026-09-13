БНБ предупреждава: Измамници използват AI, за да точат банкови сметки! Ето какво да не давате
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
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Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
Внимавайте какво пишете на телефона си – може да ви хакнат!
Fujitsu day 2013 се проведе вчера в столицата. Мотото на тазгодишното събитие беше Reshaping ICT, Reshaping Business and Society и в рамките на деня б...