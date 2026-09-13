Откриха първия български Камино: 81 км към мощите на Свети Йоан
В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
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В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
Вървейки до "края на света", човек става истински пилигрим Португалският път е по-малко известен, но не и по-малко интересен Казват - луд умора няма...
Трима студенти, тръгнали с електрическа количка от Тайланд за Франция, спряха за два дни в София. Карен, Реми и Лудвиг са студенти по международен мен...
В мелнишката църква "Свети Антоний" гонели бесовете от хората Сандански, Мелник, Рожен. Ако сте любител на религиозния туризъм, там определено има ка...