Всичко за Пикник

Следете всички новини, анализи и коментари за Пикник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Вестник "Стандарт" Моят град
На басейн със сандвич

На басейн със сандвич

София. Градската къпалня стана място за пикник. Хората масово носят със себе си домашно приготвени сандвичи и пестят от парите за храна, установи пров...

03 август | 21:35
0 коментара
55735