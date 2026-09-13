Peugeot 508 с автопилот
Първите системи за автономно управление на автомобила, разработени от групировката PSA Peugeot Citroen, ще дебютират в новото Peugeot 508. Това заяви...
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Първите системи за автономно управление на автомобила, разработени от групировката PSA Peugeot Citroen, ще дебютират в новото Peugeot 508. Това заяви...
Флагманът на французите се предлага с два нови двигателя Само дни след като бе представен на автомобилните изложения в Москва и Ченду, новият Peugeot...
Нова услуга, ексклузивно за притежателите на модела 508 в България, предлага Peugeot - ползване на персонален сервизен асистент в рамките на 5 г. Пре...