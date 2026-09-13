Кандидатът за кмет на район Приморски Петя Проданова с инициатива по залесяване
Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова организира инициатива по залесяване, по време на която бяха засадени дърв...
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Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова организира инициатива по залесяване, по време на която бяха засадени дърв...
Ще работим за подобряването на прилежащата инфраструктура в района, което ще доведе до осигуряване на по-лесен достъп до детските кухни. Това заяви ка...
Първите видими резултати ще станат факт буквално докрая на тази година – с влизането в експлоатация на високоскоростното автобусно трасе, транспортнит...
Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова и кандидатите за общински съветници Мартин Байчев, Калин Калевски, Антоан...
Кандидатът за кмет на варненския район „Приморски" Петя Проданова и кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ Тодор Балабанов, Людмила...
Кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на варненския район „Приморски" Петя Проданова и кандидати за общински съветници се срещнаха с производители и граждани...