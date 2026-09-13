Неделчева размаха пръст на сестри Стоеви
Наричаха ме "турист", обясни Петя
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Наричаха ме "турист", обясни Петя
Успешното представяне на българските спортисти на първите европейски игри в Баку продължи днес със спечелване на бронзов медал в бадминтона от Петя Не...
Петя Неделчева стигна до полуфинал на сингъл в турнира по бадминтон на Европейските игри в Баку, с което осигури нов медал за България. Роднната звезд...