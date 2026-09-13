Връчиха Националната награда за детска литература „Петя Караколева"
Кърджали. Писателят Тодор Каракашев е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева". Призът му бе връчен за книг...
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Кърджали. Писателят Тодор Каракашев е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева". Призът му бе връчен за книг...
Кърджали. 230 млади таланти ще пеят и танцуват на една сцена в Кърджали на 31 май. Прегледът на детското творчество „Петя Караколева" се провежда за с...
Кърджали. Мая Дългъчева стана тазгодишния носител на Националната литературна награда „Петя Караколева". Журито единодушно гласува за авторката и ней...