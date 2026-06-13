Спряха ваксините за половината деца
Наредиха на лекарите да не слагат инжекции на по-големите хлапета, за да има за бебетата Имунизациите на част от децата ще се забавят, както вече "Ст...
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Наредиха на лекарите да не слагат инжекции на по-големите хлапета, за да има за бебетата Имунизациите на част от децата ще се забавят, както вече "Ст...