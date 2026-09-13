Спасяват "Петрол" със 100 млн. евро
Илюмжинов сменя надзора на компанията на 16 декември
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Илюмжинов сменя надзора на компанията на 16 декември
София. Бившият депутат от ДПС Юнал Лютфи влиза в Надзорния съвет на "Петрол" АД, предаде бТВ. Милиардерът Кирсан Илюмжинов заяви, че притежава 52,5%...
Истинският собственик на компанията е Кирсан Илюмжинов, твърди Денис Ершов
София. Бизнесменът Денис Ершов е новият изпълнителен директор на "Петрол Холдинг", става ясно от последните промени в Търговския регистър и актуалния...