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"Петрол" АД се мести в Ловеч

"Петрол" АД се мести в Ловеч

Нови членове на Надзорния съвет на Петрол АД са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, сочи информаци...

15 октомври | 18:40
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