"Петрол" АД се мести в Ловеч
Нови членове на Надзорния съвет на Петрол АД са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, сочи информаци...
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Нови членове на Надзорния съвет на Петрол АД са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, сочи информаци...
Агенцията за приватизация предлага пакети от 15 дружества на 33-ия Централизиран публичен търг. Най-интересният пакет е от 713 642 акции на "Петрол"...
Петър Пешев Изказването на Марио Драги, че се обмислят парични стимули, които да предпазят навлизането на еврозоната в дефлационна среда, мотивира ку...