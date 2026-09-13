Ново откритие преобръща историята. Викингите стигнали Варна
От втори век насам Петрич кале е била посещавана и обитавана от различни цивилизации
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От втори век насам Петрич кале е била посещавана и обитавана от различни цивилизации
Ръководителят на разкопките Мария Войкова разбулва тайните на крепостта
Круизите водят туристи по разкопките Ще се превърне ли крепостта "Петрич кале" край Варна във втори Перперикон? Предстои да разберем.През втората пол...