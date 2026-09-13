Словачка спечели световната титла в гигантския слалом
Звездата Микаела Шифрин остана трета
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Звездата Микаела Шифрин остана трета
Една от актуалните звезди на световната купа в алпийските ски Петра Влъхова (Слвк) ще участва в два от четирите старта за Европейската в България от 9...
Петра Влъхова от Словакия шашна всички като спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в норвежкия зимен курорт Оре. 20-годишната с...