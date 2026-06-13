210 скиори караха за купа „Петър Попангелов-старши"
"Бороспорт", Община Самоков и БФСки проведоха днес шестото издание на станалото традиционно състезание за купа „Петър Попангелов - старши". Състезани...
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"Бороспорт", Община Самоков и БФСки проведоха днес шестото издание на станалото традиционно състезание за купа „Петър Попангелов - старши". Състезани...