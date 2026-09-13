Драма! Какво сполетя шеф Михалчев
Все още вярвам в доброто у хората, заяви топ готвачът
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Все още вярвам в доброто у хората, заяви топ готвачът
Готвачът съобщи тъжна новина
Случайната им среща е в ресторанта, където той работи преди 21 години
Остават броени седмици до края на кастингите за новия сезон на MasterChef
Съдията в шоуто бил изтощен от екшъна пред камерите
Кутията на MasterChef връща към корените
И звездите са били хлапета - палави, любознателни, злояди и инати. Какво е било детството на топготвачите в журито на кулинарното шоу "Мастър Шеф"? Ка...