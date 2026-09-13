Всичко за Петър Кътев

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Кучетата подушват смъртта

Кучетата подушват смъртта

Случайно или не България е лоното на врачките и маговете. Това, че някои чуждестранни колоси споменават как баба Ванга е "агент Струма" не й е попречи...

19 септември | 4:00
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Кой е бащата?

Кой е бащата?

Познат е прийом в писането, при който казаното на шега всъщност е суровата истина. Българският Езоп, надарен с това познание, е Радой Ралин. Какво ли...

25 октомври | 5:20
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