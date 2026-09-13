В новия брой на "Стандарт"! Жегата събужда болка, която мъчи всеки
Алармата удря в новия брой на "Стандарт" д-р Петър Кътев
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Алармата удря в новия брой на "Стандарт" д-р Петър Кътев
Д-р Петър Кътев "Болестта е резултат. Хората живеят при обикновени условия, защото използват само резултатите от миналото" - Петър Дънов. За тези, ко...
"Когато искате да прогресирате, свържете се с разумните същества. Всеки един клон, било от науката, било от изкуствата, си има свои разумни същества,...
"Не смятам, че човек по природа е добър, а злото в него е само превратно схващано добро. Напротив, убеден съм, че има достатъчно много индивиди, предс...
"Длъжни сме да помним, че ще умрем, следователно нека се опитаме да живеем така, че нашата смърт да не носи облекчение на света", защото "бремето на п...
"Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави - няма нищо ново под слънцето" - Книга на Еклесиаст /Проповедника/. Та и за тов...
Случайно или не България е лоното на врачките и маговете. Това, че някои чуждестранни колоси споменават как баба Ванга е "агент Струма" не й е попречи...
Познат е прийом в писането, при който казаното на шега всъщност е суровата истина. Българският Езоп, надарен с това познание, е Радой Ралин. Какво ли...
София. Д-р Петър Кътев за вестник "Стандарт": "Надявай се, коньо, на зелена трева" - известен шопски афоризъм, който в момента добива сериозна актуал...
Д-р Петър Кътев Някой някога е казал, че битката за оцеляване се води най-вече със собственото подсъзнание. Може би оттам идва и уникалната само и ед...