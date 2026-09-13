БНБ пуска на пазара уникална златна монета (СНИМКИ)
Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години
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Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години
Варна. "Смятам, че българинът не заслужава тази съдба", коментира пред „Стандарт" известният тв водещ Петър (Ути) Бъчваров навръх имения си ден. "Казв...
София. Светата църква чества паметта на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Имен ден...