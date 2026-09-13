Всичко за Петър Гюзелев

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НДК в поклон пред "Щурците"

НДК в поклон пред "Щурците"

София. На 1 юли отново ще си спомним за Петър Гюзелев, който почина на 25 април тази година. Тогава любимият на поколения фенове китарист на "Щурците...

20 юни | 20:40
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Прощаваме се с Пеци Гюзелев

Прощаваме се с Пеци Гюзелев

София. В неделя си казваме последно сбогом с щуреца Петър Гюзелев. Поклонението ще бъде в Столичната библиотека на площад "Славейков" в 10.30 ч. Голе...

28 април | 8:25
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Една китара затихна

Една китара затихна

Пеци Гюзелев, Щуреца, както наричаха, е роден на 10 декември 1945 г. в Стара Загора. Автор е на музиката и аранжимента на редица песни на "Щурците", с...

25 април | 14:36
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Напусна ни Петър Гюзелев

Напусна ни Петър Гюзелев

София. След дълго боледуване почина китаристът на „Щурците" Петър Гюзелев. Музикантът от години се бореше с тумор в мозъка. Гюзелев е автор на музика...

25 април | 12:29
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