Чапкънов ще вае паметник на Пеци
Тя ще бъде в Алеята на рока в Каварна
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Тя ще бъде в Алеята на рока в Каварна
София. На 1 юли отново ще си спомним за Петър Гюзелев, който почина на 25 април тази година. Тогава любимият на поколения фенове китарист на "Щурците...
София. В неделя си казваме последно сбогом с щуреца Петър Гюзелев. Поклонението ще бъде в Столичната библиотека на площад "Славейков" в 10.30 ч. Голе...
Пеци Гюзелев, Щуреца, както наричаха, е роден на 10 декември 1945 г. в Стара Загора. Автор е на музиката и аранжимента на редица песни на "Щурците", с...
София. След дълго боледуване почина китаристът на „Щурците" Петър Гюзелев. Музикантът от години се бореше с тумор в мозъка. Гюзелев е автор на музика...