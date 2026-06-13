Петър Гьошарков с победа в Европейската купа
Ден след като спечели титлата от държавното първенство в Боровец в дисциплината Биг Еър националът Петър Гьошарков постигна голям успех и на ниво Евро...
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Ден след като спечели титлата от държавното първенство в Боровец в дисциплината Биг Еър националът Петър Гьошарков постигна голям успех и на ниво Евро...