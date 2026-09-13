Райчев притеснен за БСП.Може да падне до 5-о място
Социологът смята, че вървим към избори
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Социологът смята, че вървим към избори
Българският отбор се класира на пето място на отборното състезание „Балканейшън" в словенския град Веление на 26 септември 2015 г. Единствената победа...
Ансамбълът ни завърши на пето място в многобоя. В Баку нашите момичета събраха сбор от 34,150 т. Българките допуснаха грешка в края на композицията си...