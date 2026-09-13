Всичко за Петко Николов

Следете всички новини, анализи и коментари за Петко Николов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Икономика
Японски бизнесмени проучват възможностите за инвестиции в България
Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Японски бизнесмени проучват възможностите за инвестиции в България

В състава на делегацията влизат японски фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството, киноиндустрията, туризма и...

08 октомври | 15:20
0 коментара
1332