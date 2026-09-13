Той ли е? Първо име за особен управител на "Лукойл"
Пратеници на Вашингтон вече провеждат срещи у нас
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Пратеници на Вашингтон вече провеждат срещи у нас
Само за първите шест месеца на настоящата година стокообменът ни с Украйна възлиза на близо 1 млрд. долара, съобщи икономическият министър
Значима и положителна е тенденцията за увеличаване броя на високотехнологичните стартиращи предприятия
Нашата позиция поставя на дневен ред мерки и решения, които макар да са заложени в доклада "Драги", се нуждаят от преосмисляне и допълнителни анализи...
Това е един от най-важните проекти за Генерална дирекция “Реформи“ на ЕК
В състава на делегацията влизат японски фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството, киноиндустрията, туризма и...
С търговските ни представители зад граница бяха обсъдени икономическите приоритетите на правителството
Унгарски компании са инвестирали у нас над 2 млрд. евро
Инфраструктурната свързаност, енергийният сектор, дигитализацията и ИТ секторът са ключови за развитието на цяла Европа
Пример за продължаваща бедност в България, но и в целия Европейски съюз, са областите в Северозападна България
Израел е традиционен икономически партньор на България, но има още какво да се желае за подобряването на двустранните взаимоотношения
София. Сливането на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите ще бъде добро решение, ако защитава конкурентната сред...