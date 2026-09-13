Сензация с новия ерген! Красив, оперен и гинеколог
бТВ готви големи изненади с новия сезон на шоуто
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бТВ готви големи изненади с новия сезон на шоуто
Невероятно пътешествие до Китай си подариха Петко и Яна. Съпрузите бяха по работа в азиатската държава, а покрай това имаха възможност да се насладят...
Ние сме двама нещастници, от 20 г. всички са срещу нас, казва Стефанка
76-годишната Стефанка и синът й Петко Савов ще се видят за първи път след трагедията в Лясковец следващата неделя - 6 април. Това съобщи адвокатът на...
Лясковец. айката на Петко Петков, който уби спец-полицая Емил Шарков, Стефанка налетя да бие репортери, прибирайки се в приюта на Евангелската църкв...