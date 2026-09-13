Всичко за Пети Сезон

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Дават 50 бона за нови таланти

Дават 50 бона за нови таланти

"България търси талант" се завръща с юбилеен пети сезон. Това обяви Мария Силвестър, която за трети път ще е водеща на шоуто по bTV. Не стана ясно оба...

07 ноември | 15:15
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