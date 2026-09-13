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Бавят пуска на V блок

Бавят пуска на V блок

София. Възможно е спреният за планов ремонт и презареждане с ядрено гориво 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" да не бъде пуснат тази неделя, както е планиран...

05 юни | 20:55
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