Нови подробности за спирането на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация, увериха властите
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Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация, увериха властите
Реакторът е спрян със сработване на аварийна защита
Задействала се е аварийната защита на реактора
Предвижда се ремонтът да продължи до втората половина на май
Намалиха наполовина мощността му
На 11 април в 02:05 часа пети блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт, информираха от пресцентъра на компанията. В периода на престоя...
Козлодуй. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вече работи. Това съобщиха от пресцентъра на централата и уточниха, че това е станало в 23, 27 часа снощи. Прип...
Козлодуй. Единият от двата работещи блока на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян за Великден. На 17 април V блок влиза в планов годишен ремонт, съобщи предсе...
Козлодуй. Плановият годишен ремонт на 1000-мегаватовия пети енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй" приключи, съобщиха от централата. Блокът беше спрян за рем...
София. Възможно е спреният за планов ремонт и презареждане с ядрено гориво 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" да не бъде пуснат тази неделя, както е планиран...
Козлодуй. Пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за планов ремонт от 23.27 ч. на 2 май, съобщиха от ръководството на ядрената централа. В рамките...