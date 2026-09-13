Кои хора не ги хваща коронавируса
Учените от института "Пастьор" с важно откритие
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Учените от института "Пастьор" с важно откритие
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще вземе участие в Петербургския икономически форум, съобщава Politico. И уточнява, че той е първ...
България ще участва в Четвъртия международен културен форум в Петербург през декември. Събитието е посветено на 70-годишнината на ЮНЕСКО. Поканата пол...