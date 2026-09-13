Мъжкарите на Банско чистят в Национален парк „Пирин”
Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" не само помагат за обществени каузи, но и полагат физически труд няколко пъти в годината. Те редовно зап...
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Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" не само помагат за обществени каузи, но и полагат физически труд няколко пъти в годината. Те редовно зап...
Отрязаха политици за членство Благоевград. Сдружението на мъжкарите „Петел пее" в Банско ще осигури средства за подпомагане на хора в нужда в курортн...
Благоевград. Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" ще почетат подобаващо празника на българската просвета и култура и на славянската писменост....
Банско. Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" запретват ръкави и грабват метлите, лопатите и чувалите. Те ще направят качествена уборка в Пирин...
Благоевград. Сдружението на мъжкарите „Петел пее" в Банско ще осигури средства за подпомагане на хора в нужда в курортния град. Решението ще бъде прие...
Благоевград. Мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" запретват ръкави, за да направят уборка в Пирин планина. Този уикенд членовете на организаци...
Заделят пари в помощ на две семейства в нужда