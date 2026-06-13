Сбогом целулит (ВИДЕО)
През зимата тялото ни се отпуска и сме доста по-лениви. Организмът ни се нуждае от повече защитни сили и малко упражнения, чрез които да поддържаме фо...
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През зимата тялото ни се отпуска и сме доста по-лениви. Организмът ни се нуждае от повече защитни сили и малко упражнения, чрез които да поддържаме фо...
Празниците свършиха и дойде времето за стопяване на килограмите, натрупани по време на почивните дни. В рубриката "Петъчен фитнес" ще ви представим де...
Дойде края на седмицата, а с него и поредното ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". В нея ви показваме различни тренировки, които може да изпъл...
Мастните клетки са като мастни балони, които могат да се раздуват точно 3 пъти. Когато се изпълват от калориите, те стават все по-големи и по-големи....
Петък е и отново е време за нашата рубрика "Петъчен фитнес". Миналата седмица ви показахме упражнения за майки и техните бебета, днес ви предлагаме...
Редица спортуващи често се колебаят какъв кардио метод да изберат в името на борбата си с излишните килограми или мазнини по себе си. Някои предпочита...
Дойде краят на работната седмица и е време за нашата рубрика "Петъчен фитнес", в която днес ще ви запознаем как да тренирате с ластици. Тях може да из...
Петък е и отново е време за поредната доза фитнес упражнения, с които да поддържате вашето тяло във форма. Вече сме говорили, че много от нас започват...
Вече сте в отпуска и се печете на морето. Преди това обаче сте започнали да се храните по-здравословно и не искате да качите излишни килограми на плаж...
Здравословно меню с повече салати и плодове, както и няколко тренировки за цяло тяло са ви напълно достътъчни, за да стегнете проблемните части преди...
Морето идва, а не сте доволна от килограмите? Спокойно, не всичко е загубено. Ето ви комплекс упражнения на Руми, с които бързо може да стопите излишн...
Време е за море. Много от нас обаче трябва да се поизпотят доста, за да постигнат желаните резултати. Миналата седмица ви показахме тренировка за елег...
В края на работната седмица идва и новото ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". Миналият път ви показахме тренировка за горене на мазнините от...
Дойде и този петък. Време е за почивка с любимите хора, разходки сред природата, а защо не и за малко спорт. Продължаваме с нашата поредица "Петъчен ф...
Петък е, топло е и остават само няколко часа до края на работния ден. Много от вас ще пият по една бира с приятели след това, други ще отидат на купон...
Дами, традиционната ни петъчна рубрика за домашен фитнес продължава със съвети от Холивуд. Една от любимите инструкторки на Америка Дженис Остин показ...
Вече традиционната ни петъчна рубрика за стягане на фигурата в домашни условия получи рамо от известния македонски специалист по фитнес Иван Йовановск...