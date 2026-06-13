Всичко за Петъчен Фитнес

Следете всички новини, анализи и коментари за Петъчен Фитнес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Сбогом целулит (ВИДЕО)

Сбогом целулит (ВИДЕО)

През зимата тялото ни се отпуска и сме доста по-лениви. Организмът ни се нуждае от повече защитни сили и малко упражнения, чрез които да поддържаме фо...

12 февруари | 15:50
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Аеробика в Табата стил (ВИДЕО)

Аеробика в Табата стил (ВИДЕО)

Дойде края на седмицата, а с него и поредното ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". В нея ви показваме различни тренировки, които може да изпъл...

04 декември | 15:38
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Златните 8 упражнения за жени

Златните 8 упражнения за жени

Мастните клетки са като мастни балони, които могат да се раздуват точно 3 пъти. Когато се изпълват от калориите, те стават все по-големи и по-големи....

30 октомври | 16:36
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Кардио разбиване (ВИДЕО)

Кардио разбиване (ВИДЕО)

Редица спортуващи често се колебаят какъв кардио метод да изберат в името на борбата си с излишните килограми или мазнини по себе си. Някои предпочита...

11 септември | 14:05
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Тренирай с ластици (ВИДЕО)

Тренирай с ластици (ВИДЕО)

Дойде краят на работната седмица и е време за нашата рубрика "Петъчен фитнес", в която днес ще ви запознаем как да тренирате с ластици. Тях може да из...

28 август | 15:37
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Тренирай на плажа (ВИДЕО)

Тренирай на плажа (ВИДЕО)

Вече сте в отпуска и се печете на морето. Преди това обаче сте започнали да се храните по-здравословно и не искате да качите излишни килограми на плаж...

17 юли | 15:50
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Петък - време за фитнес

Петък - време за фитнес

Петък е, топло е и остават само няколко часа до края на работния ден. Много от вас ще пият по една бира с приятели след това, други ще отидат на купон...

08 май | 13:08
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30 дни за стегнато дупе

30 дни за стегнато дупе

Вече традиционната ни петъчна рубрика за стягане на фигурата в домашни условия получи рамо от известния македонски специалист по фитнес Иван Йовановск...

27 март | 14:54
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