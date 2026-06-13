Може да печатаме бюлетини за местните избори в Румъния
Част от бюлетините за предстоящите местни избори да се печатат в Румъния. Това е предложение на депутатите от Реформаторски блок, съобщи Мая Манолова...
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Част от бюлетините за предстоящите местни избори да се печатат в Румъния. Това е предложение на депутатите от Реформаторски блок, съобщи Мая Манолова...