Пет зодии триумфират на тази дата
Тя отваря възможности, които отдавна чакат своето време
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Тя отваря възможности, които отдавна чакат своето време
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Най-силният трус е регистриран на дълбочина 5 км, на 97 км южно от Патра
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