Ай-ти селото посреща Джулая с послания от небето
Първото Ай-ти село у нас – Песочница край Берковица, посреща Джулая с послания от небето, съобщи Даниел Каменов, организатор на купона. Той започва в...
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Първото Ай-ти село у нас – Песочница край Берковица, посреща Джулая с послания от небето, съобщи Даниел Каменов, организатор на купона. Той започва в...
13 IT специалисти от страната са изявили желание да се преместят в село Песочница, община Берковица, и да работят за своите чужди работодатели оттам,...
Не търсим туристи, а заселници, казват от сдружението, реализирало идеятаСелото е родно място на дядо Анто Стогодишни, открил първото народно събрание...