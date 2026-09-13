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Обявиха Песочница за IT село

Обявиха Песочница за IT село

Не търсим туристи, а заселници, казват от сдружението, реализирало идеятаСелото е родно място на дядо Анто Стогодишни, открил първото народно събрание...

21 август | 15:06
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