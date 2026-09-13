Ударихме исторически рекорд по черногледство! Прогнозата за 2026-а
Българите са най-големите песимисти в света, сочи проучване на Галъп
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Българите са най-големите песимисти в света, сочи проучване на Галъп
Кои са те?
София. Данните са от първото проучване на новосъздадената Агенция за социални и социологически измервания "Прогноза", проведено през февруари 2014 г....
Българите разчитат на Брюксел да ни извади от кризата, сочи Евробарометър
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