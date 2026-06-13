Никол Кидман призна, че носи перуки. Причината не е каквато предполагате
57-годишната звезда разтърси модните и киносреди
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57-годишната звезда разтърси модните и киносреди
Кадрите вероятно са заснети от правоприлагащите органи по време на обиск
Звездата обича често да променя външността си
Момиче реже дългата си коса за втори път, за да може от нея да направят перука за онкоболен в нужда. 12-годишната Линка Соколова разказва пред Нова тв...
Стара Загора. Казанлъшкият коафьор Стенли Нанчев ще зарадва с необичаен подарък за 8 март жени, преживели тежко заболяване. Днес той ще дари перуки на...