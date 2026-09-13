Посочиха перлата на късното море у нас
Ръстът на туристите е очевиден
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Ръстът на туристите е очевиден
Глобата за подобно нарушение стига 10 000 лева
В зависимост от сезона ще срещнете защитени и редки растения, реликти и ендемити, някой от които са включени и в Червената книга
Факторите за очаквано стабилно повишение на цените
Освен за ски "Картала" предлага и отлични условия за зимен туризъм
Страната ни прилича на музей на открито, смятат съседите
Перлата с диаметър около 3 милиметра датира от периода между 5800-та и 5600-та година преди новата ера
Собственикът на колата твърди, че не е имало забранителни табели, концесионерът отрича
Ако бъдат установени сериозни нарушения ще бъде отнета концесията на наемателя на плажа
Министерство на туризма ще наложи веднага
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София. Премиерът Пламен Орешарски ще посети перлата на Адриатика - курортния град Риека. Това ще стане на 29 април като част от официалното посещение...
Опонентът на Ердоган не получава нито лира над бюджета