Петър Низамов - Перата отива на съд
Мъжът, ловил и връзвал мигранти със свински опашки, отива на съд. Петър Низамов - Перата е обвинен в противозаконно лишаване от свобода на трима афган...
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Мъжът, ловил и връзвал мигранти със свински опашки, отива на съд. Петър Низамов - Перата е обвинен в противозаконно лишаване от свобода на трима афган...
Притесняват ме Перата и Динко, защото хора като тях, които преживяват личните си емоции и виждания, прекрачват държавността. Те трябва да знаят, че на...
Заради този случай Петър Низамов - Перата беше обвинен в незаконно задържане на мигранти Ново видео с "гражданския арест" на Петър Низамов - Перата с...
Повече от половината българи в някаква степен одобряват така наречените "граждански арести" на бежанци. Това показват обявените вчера резултати от екс...
Динко и Перата станаха новите ни герои "Всяка нощ, когато спя на меко и в огнището светлее жарНейде по родопските пътеки тихо, тихо крачи граничарСти...