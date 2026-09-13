Шах. Русия плащала Pepsi cola с подводници
Това е един любопитен момент от историята.
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Това е един любопитен момент от историята.
Украинската прокуратура започна криминално разследване срещу „Кока-Кола" и „Пепси", съобщи ТАСС, позовавайки се на информация на депутата Георги Логви...
Ню Йорк. ТВ каналът Fox, който излъчва финала на първенството по американски футбол (Super Bowl), забрани излъчването на реклама с участието на Скарле...