Пенгезов на съд за присвояване на евросредства
Прокуратурата предаде на съд осем души за нарушение на проект по ОПАК. Военно-окръжна прокуратура – София повдигна обвинения на полк. Петко Петков, би...
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Прокуратурата предаде на съд осем души за нарушение на проект по ОПАК. Военно-окръжна прокуратура – София повдигна обвинения на полк. Петко Петков, би...
София. Обвиненията срещу съдия Веселин Пенгезов от 4 станаха 3. В четвъртък той се яви в сградата на ДАНС, за да му бъдат предявени материалите по вод...
София. Висшият съдебен съвет взе решение за временно отстраняване на Веселин Пенгезов от поста съдия и председател на Апелативния съд. Обвиненият заед...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) ще разгледа на редовното си заседание днес искането на главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Вес...
София. Не мога да повярвам, че ми се случва това. Така коментира председателят на Софийски апелативен съд Веселин Пенгезов, призовката за явяването му...
Агенти на ОЛАФ заедно със създаденото от главния прокурор Сотир Цацаров звено за борба с корупцията сред магистратите са уличили висш съдия за отклоня...