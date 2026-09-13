Ивайло Пенчев страда. Свиха му Ламборгинито
Ивайло Пенчев алармира, че е станал жертва на престъпление
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Ивайло Пенчев алармира, че е станал жертва на престъпление
Петър Пенчев си тръгва заради историческата загуба от Локо (Пд)
Оставката на Данчо Пенчев беше подадена преди два дни
Министърът на здравеопазването приема оставката
Народните представители ще изберат нов омбудсман с таен вот днес. Кандидатурите са две - на Константин Пенчев, предложен от Реформаторския блок, и Мая...
Девет депутати ще броят бюлетините от тайното гласуване за омбудсман в четвъртък. Във вторник по време на извънредното заседание на парламента избрани...
Не съм се провалил в първия си мандат, а спечелих доверието на хората, това ми даде право да поискам втори мандат. С тези думу омбудсманът Константин...
Реформаторският блок издига кандидатурата на Константин Пенчев за втори мандат като омбудсман на Република България, съобщиха от пресслужбата на РБ....
София. „6000 души получават чрез КТБ своите пенсии. За мен това е необяснимо от страна на елементарната човешка логика. Политиката на НОИ е много инте...
Константин Пенчев, омбудсман на Република България, пред "Стандарт" - Г-н Пенчев, както 40 дни протестът беше мирен, така в един момент се стигна до...