Спасиха пеликан с пречупено крило
Тепърва предстои да бъде направена рентгенография на пострадалото крило, възможно е то да е ударено от бракониери
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Тепърва предстои да бъде направена рентгенография на пострадалото крило, възможно е то да е ударено от бракониери
В колонията на къдроглавите пеликани в Сребърна се излюпиха първите малки за тази година. По данни на РИОСВ в Русе ново поколение вече отглеждат 35...
В колонията на къдроглавия пеликан в резервата "Сребърна" се излюпиха първите малки птици. На ново поколение се радват около 35 двойки от защитения ви...
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за...
108 умрели от птичи грип пеликана са открити на румънска територия по делтата на р. Дунав. Това съобщи вчера инж. Снежана Георгиева - директор на "Кон...
Птичи грип е причинил смъртта на пеликаните в резерват "Сребърна". Това съобщиха от БАБХ и уточниха, че на два от откритите мъртви 21 пеликана в приро...
21 мъртви пеликани са открити в езерото „Сребърна" край Силистра. Екипи от охранители на природния резерват „Сребърна" и специалисти от Областната...
Пеликаните в Сребърна започнаха да строят гнезда. 55 двойки от защитения вид се готвят да отглеждат малките си тази година в езерото на екорезервата...
Заради заразения пеликан авджиите няма да гърмят по пернати през уикенда Общински служители, еколози и полицаи патрулират от днес около бургаските ез...
Силистра. В района на езерото Сребърна не са наблюдавани птици в безпомощно състояние. Екопатрули на РИОСВ в Русе обикалят ежедневно край водоемите...
Силистра. Свирепите студове сковаха в лед езерото на пеликаните край Силистра. Всички водни площи на територията на природния резерват „Сребърна" са...
Русе. Пеликани, диви лебеди, чапли и корморани ще огласят с птича глъч фоайетата на кметството в Силистра и на екоинспекцията в Русе. Картините от жи...