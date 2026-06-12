Необичайно животно се разхожда из София (Снимка)
Граждани са го снимали и качили в нета
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Граждани са го снимали и качили в нета
Стара Загора. Къдроглавият пеликан, който бе намерен мъртъв в сряда на обяд край язовир "Овчарите" межу старозагорските села Радецки и Полски градец,...
Бургас. Случай на птичи грип е регистриран в Бургас. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). И уточниха, че къдроглав пеликан...