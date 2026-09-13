Уволниха треньора на "чуковете" в Англия
Пелегрини си тръгна след загубата на Уест Хем от Лестър
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Пелегрини си тръгна след загубата на Уест Хем от Лестър
Часове, след като стана ясно, че ще се раздели с "Манчестър Сити", Мануел Пелегрини получи оферта, твърди "Пласа депортиво". Тя е от "Валенсия", къдет...
Две от най-очакваните треньорски назначения станаха факт. Жозе Моуриньо най-накрая се завърна в "Челси" на бял кон, а Мануел Пелегрини пое "Ман Сити"....