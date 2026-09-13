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"Валенсия" кани Пелегрини

"Валенсия" кани Пелегрини

Часове, след като стана ясно, че ще се раздели с "Манчестър Сити", Мануел Пелегрини получи оферта, твърди "Пласа депортиво". Тя е от "Валенсия", къдет...

02 февруари | 20:30
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