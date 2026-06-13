Обновена забавчка зарадва децата на 1 юни
Навръх Международния ден на детето, 1 юни, в Казанлък отвори врати изцяло обновеното обединено детско заведение „Пчелица". Сградата бе основно ренов...
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Навръх Международния ден на детето, 1 юни, в Казанлък отвори врати изцяло обновеното обединено детско заведение „Пчелица". Сградата бе основно ренов...