655 лягат на паважа в София
В центъра на София 655 души ще легнат на паважа, с което ще дадат начало на кампанията "7 милиона причини да караш разумно", насочена срещу смъртта на...
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В центъра на София 655 души ще легнат на паважа, с което ще дадат начало на кампанията "7 милиона причини да караш разумно", насочена срещу смъртта на...
Пловдив. Паветата от централната пловдивска улица "Петко Д. Петков" ще бъдат подменени с асфалт. Общината започва работа по проекта, който е на стойно...
Пловдив. Паветата в Пловдив скоро може да отидат в историята. Настилката, която е положена върху голяма част от възловите булеварди под тепетата още в...