Всичко за Паваж

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655 лягат на паважа в София

655 лягат на паважа в София

В центъра на София 655 души ще легнат на паважа, с което ще дадат начало на кампанията "7 милиона причини да караш разумно", насочена срещу смъртта на...

01 юни | 7:19
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Махат паветата на Пловдив

Махат паветата на Пловдив

Пловдив. Паветата в Пловдив скоро може да отидат в историята. Настилката, която е положена върху голяма част от възловите булеварди под тепетата още в...

03 юни | 20:20
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