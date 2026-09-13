Златният скункс живее на 8 км от Бургас
Единственото в България бяло кенгуру чака бебе Ако искате да видите на живо златния скункс, то трябва да се разходите до Бургас. Животното, добило по...
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Единственото в България бяло кенгуру чака бебе Ако искате да видите на живо златния скункс, то трябва да се разходите до Бургас. Животното, добило по...
15 пауна и двойка фазани бяха пуснати в неделя привечер в специална метална конструкция в парк „Свети Врач" в Сандански. Екзотичните птици бяха достав...
Фазани и пауни ще бъдат пуснати тази вечер в красивия градски парк „Свети Врач" на Сандански. Още в началото на тази година Управителният съвет на Сдр...